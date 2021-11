Udinese / Shock Okaka: mai vista una cosa del genere

Stefano Okaka è andato in Turchia e questo lo sappiamo tutti. Una volta chiuso il calciomercato in Italia, quello turco, invece, godeva di qualche altro giorno di libertà. L'İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü non ci ha pensato due volte e si è gettato a capofitto sull'ormai ex centravanti bianconero.