Notizie Udinese | Okaka: “È la squadra dove sono stato meglio”

Parole al miele dell'attaccante italiano che ha anche ricordato dell ' ottimo rapporto che aveva instaurato con tutti compagni e con il presidente Giampaolo Pozzo . " Con Marino ci sentiamo ancora spesso , ogni volta che faccio gol mi scrive o mi chiama. Per me è sempre stato un punto di riferimento. Con l'Udinese così in palla non posso non seguire la Serie A".

Stefano Okaka ha poi proseguito l'intervista parlando di un suo ipotetico ritorno in Italia: "Ad ogni sessione di mercato c'è qualche contatto, ma io cerco sempre la strada migliore per me". L'attaccante ha anche raccontato che preferisce stare dove può divertirsi e dare il suo contributo al 100%". "Ho avuto diverse richieste anche da altri club qui in Turchia, ma ho deciso di rimanere. In campionato siamo partiti molto bene, così come anche in Conference League". Sulla Nazionale invece arriva la chiosa che chiude l'intervista: "Me lo chiedono in tanti, ma ho 33 anni ed è giusto che l'Italia vada per la sua strada come sta facendo. Io farò il tifo. Qualche rimpianto c'è per alcune situazioni che non sono andate bene. Ormai, però, sono abituato a prendere le cose come vengono".