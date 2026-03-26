Udinese – Okoye: “A Udine sto benissimo, un sogno che si avvera”

Nella trasmissione A Day With organizzata dalla Lega Serie A è stato protagonista il calciatore dell'Udinese , Maduka Okoye. L'estremo difensore sta vivendo una stagione di rivalsa che è culminata con la convocazione della Nigeria nel corso di queste due settimane. Non perdiamo un secondo e passiamo alle sue dichiarazioni.

"Quando ero al Watford non giocavo praticamente mai e di conseguenza ho colto al volo la possibilità di andare dalla Championship alla Serie A. Sono estremamente grato ai Pozzo per avermi dato questa chance". Ha poi continuato: "L'Italia è il posto perfetto per giocare a calcio. Abbiamo un centro sportivo incredibile ed ogni volta che entro in campo sento un'emozione unica". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Rinnovo e addio? Il possibile futuro di Kristensen <<<