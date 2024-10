News Udinese – Okoye e Bijol a caccia di riscatto, Lecce il match perfetto

Maduka Okoye e Jaka Bijol sono a caccia di riscatto dopo una passaggio a vuoto come quello collezionato contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. Entrambi non sono riusciti a caricarsi la squadra sulle spalle, ma ad affossarla con i loro errori. Logicamente si parla di due calciatori che sono fondamentali per la squadra e per l'Udinese di Kosta Runjaic.