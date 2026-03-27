News Udinese – Okoye chiaro: “I bianconeri mi hanno aiutato…”

Maduka Okoye ha parlato in maniera chiara nel corso degli ultimi interventi e nell'intervista rilasciata al canale della Lega Serie A. Tante belle parole soprattutto nei confronti dei bianconeri di Udine, non perdiamo un secondo ed ecco le sue dichiarazioni sulla scelta di non andare in Coppa d'Africa lo scorso gennaio per concentrarsi con l'Udinese.

"Sapevo di non essere la prima scelta della Nigeria. Per questo ho deciso di restare all'Udinese e lavorare sulla mia forma. Sicuramente questo gesto è anche un segno di apprezzamento nei confronti del club che mi ha aiutato in momento difficili". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Sportitalia lancia la bomba, Marotta ha l'offerta <<<