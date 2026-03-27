Una vera e propria bomba di mercato potrebbe essere messa a referto nel corso della prossima sessione estiva, con l'Udinese che possiede uno dei difensori più interessanti di tutta la massima serie del calcio italiano. Sicuramente una trattativa non semplice, visto che dall'altra parte c'è un super team pronto a tutto pur di completare la sua rosa.
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Calciomercato Udinese – Sportitalia lancia la bomba: Marotta ha l’offerta
La redazione di Sportitalia lancia una vera e propria novità sul mercato dei bianconeri sia in entrata che in uscita, non perdiamo un istante
I bianconeri stanno cercando di capire qual è la fattibilità di quest'operazione e soprattutto se effettivamente ci sarà un affondo deciso. Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere nel dettaglio quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato estivo. Un top team della Serie A ha messo in cima alla lista dei desideri il difensore dell'Udinese. Ecco di chi stiamo parlando <<<
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