Calciomercato Udinese – Sportitalia lancia la bomba: Marotta ha l’offerta

I bianconeri stanno cercando di capire qual è la fattibilità di quest'operazione e soprattutto se effettivamente ci sarà un affondo deciso. Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere nel dettaglio quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato estivo. Un top team della Serie A ha messo in cima alla lista dei desideri il difensore dell'Udinese. Ecco di chi stiamo parlando <<<