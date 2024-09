Notizie Udinese – Okoye: “Vi dico chi è il miglior portiere al mondo”

Maduka Okoye è intervenuto nel podcast 'The Italian Football Podcast' per dire la sua su diversi argomenti a tema calcistico. Tutti i dettagli

Maduka Okoye continua a lavorare intensamente con la sua Nigeria ed è pronto per tornare in Italia. Allo stesso tempo, però, è intervenuto in un podcast chiamato "The Italian Football Podcast" ed ha fatto il punto sulla sua prima stagione in Italia. Oltre che scegliere quello che per lui è il miglior portiere del mondo.