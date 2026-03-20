Udinese – Okoye fa la top 10 dei portieri: ecco la classifica completa

Maduka Okoye ha appena stilato la sua personale classifica con la top ten portieri al mondo. Non perdiamo un secondo e partiamo subito

Una stagione in crescita per l'estremo difensore bianconero che da quando è tornato sta migliorando di partita in partita. Udinese-Juventus è stata la testimonianza del ritorno su ottimi livello. Nel frattempo Maduka Okoye ha fornito la sua personale classifica con tutti i migliori portieri, ecco la top ten stilata dal portiere nigeriano.