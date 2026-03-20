Una stagione in crescita per l'estremo difensore bianconero che da quando è tornato sta migliorando di partita in partita. Udinese-Juventus è stata la testimonianza del ritorno su ottimi livello. Nel frattempo Maduka Okoye ha fornito la sua personale classifica con tutti i migliori portieri, ecco la top ten stilata dal portiere nigeriano.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Okoye fa la top 10 dei portieri: ecco la classifica completa
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Udinese – Okoye fa la top 10 dei portieri: ecco la classifica completa
Maduka Okoye ha appena stilato la sua personale classifica con la top ten portieri al mondo. Non perdiamo un secondo e partiamo subito
9 Jan Oblak, 8 Yann Sommer, 7 Mike Maignan, 6 Ederson, 5 Allison, 4 Dibu Martinez, 3 Gianluigi Donnarumma, 2 Manuel Neuer, 1 Marc-André Ter-Stegen. Spunta un italiano nella top tre, sorprende anche una top di classifica con due calciatori decisamente esperti ma che hanno rivoluzionato il ruolo nell'ultimo periodo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Zaniolo è scritto? Le parole dell'ex dirigente <<<
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