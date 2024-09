Notizie Udinese – Okoye in panchina contro il Benin: ecco come è andata

Maduka Okoye non è sceso in campo con la sua Nigeria nella sfida contro il Benin. Andiamo a vedere nel dettaglio come è andata la partita

Lorenzo Focolari Redattore 8 settembre - 14:00

Senza Okoye, ma con ancora molta voglia di fare la differenza. Ieri pomeriggio è scesa sul campo da gioco una super nazionale come la Nigeria. La sfida contro il Benin in realtà non è quasi mai stata in dubbio (anche senza la presenza del portiere dell'Udinese in campo) ed è terminata con il risultato di 3-0 (gol di Osimhen e doppietta di Ademola Lookman).

Per il secondo match di questa pausa nazionali potrebbe esserci indubbiamente più spazio per un calciatore che con l'Udinese si sta mettendo in grande mostra. Non dimentichiamo che proprio in estate è arrivata un'offerta anche dall'Inter.