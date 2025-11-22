Udinese News – Okoye nel post partita al Bluenergy: le parole

Anche Maduka Okoye ha espresso la sua opinione riguardo alla sconfitta contro il Bologna: “Sono felice di aver parato un rigore, ma non per come è andata la partita, che avevamo avviato in modo promettente. Questo è il calcio: ho effettuato un'ottima parata, ma ho incassato un errore sul secondo gol. Dobbiamo proseguire e valutare sia gli aspetti positivi che quelli negativi di oggi”.
Il portiere dell‘Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gara svolta contro il Bologna: le parole
“È vero che siamo la squadra con la difesa peggiore? Spesso ci esponiamo, questo è il nostro modo di giocare. Vinti e sconfitti così. Dobbiamo lavorare per migliorare la fase difensiva, e io per primo”.
