Okoye punta ad un nuovo record in maglia Udinese. Un calciatore che nell'ultimo periodo si sta superando di settimana in settimana ed ha tutte le qualità per fare la differenza. Il portiere è tornato nel suo prime (per utilizzare un termine molto in voga tra i giovani) e sta cercando di far capire a tutti che si può candidare, per rendimento e qualità, all'essere uno dei migliori estremi difensori della Lega Serie A. Non perdiamo un istante ed andiamo a vedere i numeri e soprattutto il record a cui punta e che potrebbe battere tra soli 33 minuti di gioco.

C'è voglia di un nuovo record

Maduka Okoye

Sono 322 i minuti in cui il portiere dell'Udinese sta tenendo la sua porta inviolata. Ad oggi sembra essere a soli trentatre minuti da un nuovo record nell'era Runjaic di imbattibilità. Nel recente passato il miglior risultato è fissato a 354 giri di lancette fatto registrare nel corso della stagione tra la trasferta di Napoli del 9 febbraio e la partita con la Lazio del 10 marzo. Adesso basterà resistere per più di mezz'ora anche se il nigeriano vorrà andare avanti il più possibile e spostare in alto l'asticella. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Inler resta in bianconero? Ecco le sue dichiarazioni <<<