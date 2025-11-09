mondoudinese udinese news udinese Roma-Udinese | Okoye: “Rigori? Si tratta sempre di…” Le parole

Il portiere dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita con la Roma: ecco le parole di Okoye
Al termina della gara all'Olimpico, Maduka Okoye, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita. Ecco le parole del portiere dell'Udinese.

"Sono estremamente soddisfatto della nostra squadra, abbiamo disputato una buona partita all'Olimpico ed è sempre un'impresa ardua affrontare la Roma, che è molto competitiva. Sono felice, anche se non abbiamo conquistato punti, la nostra prestazione è stata positiva. Per quanto riguarda i rigori, è sempre una questione di probabilità".

"Desidero calciarne uno durante quest'anno, non ho ancora avuto l'opportunità, ma arriverà. È un peccato che non sia successo oggi, ora dobbiamo concentrarci sul futuro. Per Zaniolo è stata una partita significativa, ma prima dell'incontro era tranquillo come al solito. È un ottimo giocatore e siamo lieti di averlo nella nostra squadra". Le valutazioni del match: Il salto di qualità non arriva: le pagelle <<<

