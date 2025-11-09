Roma-Udinese | Okoye: “Rigori? Si tratta sempre di…” Le parole

"Sono estremamente soddisfatto della nostra squadra, abbiamo disputato una buona partita all'Olimpico ed è sempre un'impresa ardua affrontare la Roma, che è molto competitiva. Sono felice, anche se non abbiamo conquistato punti, la nostra prestazione è stata positiva. Per quanto riguarda i rigori, è sempre una questione di probabilità".

"Desidero calciarne uno durante quest'anno, non ho ancora avuto l'opportunità, ma arriverà. È un peccato che non sia successo oggi, ora dobbiamo concentrarci sul futuro. Per Zaniolo è stata una partita significativa, ma prima dell'incontro era tranquillo come al solito. È un ottimo giocatore e siamo lieti di averlo nella nostra squadra". Le valutazioni del match: Il salto di qualità non arriva: le pagelle <<<