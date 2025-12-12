Niente partecipazione alla Coppa d'Africa per Maduka Okoye. Il portiere dell'Udinese, dopo essere stato selezionato tra i giocatori in pre-convocazione dalla Nigeria, non compare nella lista finale dei partecipanti al torneo continentale. L'allenatore Eric Chelle ha deciso di non includerlo nemmeno tra le riserve.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Okoye rimane in Italia! La Nigeria non lo convoca
udinese
Udinese – Okoye rimane in Italia! La Nigeria non lo convoca
Il portiere nigeriano non si unirà alla sua nazionale in occasione della Coppa d’Africa: Runjaic blinda la porta
Una notizia positiva per l'Udinese, che potrà contare sul suo portiere titolare, ma la scelta potrebbe avere un impatto emotivo su Okoye. La Nigeria si trova nel gruppo C insieme a Tunisia, Uganda e Tanzania.
Runjaic sigilla così la porta anche se le sue preoccupazioni rimangono a sinistra. Kamara e Zemura sono out sia per la coppa d’Africa che per il campionato. L’ivoriano sta tentando il recupero veloce mentre l’esterno dello Zimbabwe ha riportato una lesione. Le ultime di mercato: Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA