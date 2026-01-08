News Udinese – Okoye si riscatta: il focus sulla prestazione con i granata

Serviva una prova di primissimo livello per mettere a tacere tutte le varie voci che si sono presentate dopo la prestazione con la Fiorentina di qualche settimana fa. La partita di Maduka Okoye contro il Toro è a dir poco positiva, visto che il calciatore è risultato decisivo sia nel primo che nel secondo tempo e cancellato ogni dubbio sull'estremo difensore titolare del club.