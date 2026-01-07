L'Udinese ha ufficializzato nel corso delle ultime ore il nuovo acquisto, stiamo parlando di un esterno come Arizala che ha tutte le qualità per diventare un protagonista nella massima serie del nostro calcio. Un colpo importante anche perché è stato soffiato ad una grande dirigenza ed un ottimo club come i rossoneri di Milano.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Mercato finito? Macché salutano tre protagonisti
udinese
Calciomercato Udinese – Mercato finito? Macché salutano tre protagonisti
I bianconeri potrebbero mettere la parola fine sul mercato oppure ci sono ancora dei movimenti decisamente interessanti da seguire: il punto
I bianconeri allo stesso tempo sanno che il loro mercato non è terminato e probabilmente il difficile inizia proprio nel corso di queste ore. La rosa va sfoltita e ci sono ben tre calciatori pronti per iniziare un nuovo percorso calcistico. Tutti i dettagli sui tre possibili addii <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA