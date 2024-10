News Udinese – Okoye torna in Italia in anticipo: ecco il motivo

Il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye è già rientrato in Italia dopo il caso dello scalo fantasma in Libia. Non dimentichiamo che la nazionale nigeriana era stata bloccata per ben 17 ore in un aeroporto fantasma e abbandonata. Una scelta presa dalla nazione avversaria dopo essersi lamentata di aver ricevuto lo stesso trattamento qualche giorno prima.