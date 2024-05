News Udinese – Okoye torna in nazionale: convocato dalla Nigeria

Maduka Okoye torna ufficialmente in nazionale. L'estremo difensore è stato convocato proprio in queste ore con la sua Nigeria: le ultime

Maduka Okoye è pronto per tornare a vestire la maglia della sua nazionale. Proprio la seconda parte di stagione con l'Udinese ha rilanciato ufficialmente la sua carriera e non a caso è arrivata una chiamata fondamentale come quella con la Nigeria. L'estremo difensore è pronto per dire la sua nei prossimi incontri di Giugno.