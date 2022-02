Notizie Udinese – L’attacco cambia totalmente / Le ultime in vista del Toro

La squadra bianconera continua a lavorare duramente in vista del prossimo incontro. Andiamo a vedere la novità di formazione più importante

Il prossimo incontro si sta avvicinando molto velocemente e la squadra bianconera non vuole assolutamente sbagliare. C'è bisogno dei tre punti per iniziare a far cambiare un cammino tutt'altro che propositivo. Bisogna sicuramente fare molto di più per poter raggiungere i prossimi traguardi. Non sarà facile, ma sicuramente non si vuole continuare in questo modo. A detta di quasi tutti gli addetti ai lavori, la media di un solo punto a partita è troppo poco per un organico come quello bianconero, motivo per cui bisogna iniziare a voltare pagina. Le prime novità potrebbero arrivare tra pochissimo, stiamo parlando di una sostituzione tutt'altro che semplice. Andiamo a vedere le ultime sulla formazione bianconera.