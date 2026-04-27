La sfida di campionato tra Udinese e ei biancocelesti di Maurizio Sarri non è mai stata così vicina. Una partita decisamente importante per tutte e due le squadre, con il club della Capitale che vuole continuare il suo ottimo momento di forma. I bianconeri di mister Kosta Runjaic, invece, devono ancora conquistare i cinquanta punti in classifica: obiettivo principale fissato dalla società. Per farlo c'è bisogno di una squadra che scenda e dia tutto sul campo da gioco. Questo è il momento delle probabili formazioni, con diverse sorprese vista la squalifica di Jesper Karlstrom che è sicuramente difficile da sostituire, visto che è sempre stato presente da inizio stagione.

Le scelte di mister Kosta Runjaic

Mister Kosta Runjaic

Salvo clamorosi colpi di scena, sono già chiare le scelte del tecnico dei bianconeri. In porta ci andrà Maduka Okoye, mentre la difesa sarà composta dal rientrante Kristensen con Kabasele ed Oumar Solet. A centrocampo pare essere favorito Piotrowski nel ruolo di play e verrà affiancato da Atta oltre che da Ekkelenkamp. Sulle fasce i soliti Kamara ed Ehizibue mentre davanti toccherà a Zaniolo e c'è da capire se sarà spazio per Buksa o per Gueye. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Nani scrive il futuro di Zaniolo all'Udinese <<<