Udinese / Ora l’ultimo tassello per fare grandi i suoi: il piano di Cioffi!

Prima i rossoblu di Mazzarri poi la trasferta in laguna contro il Venezia di Paolo Zanetti. Le prossime due gare contro rispettivamente la quartultima e la terzultima della classe, offriranno punti cruciali in ottica salvezza.

Guai a sottovalutare le compagini che verranno affrontate. La storia non scritta del calcio insegna che chi lotta per la salvezza a questo punto della stagione, non avendo appunto ormai più nulla da perdere, rende la vita, a chi le incontra, poco semplice.