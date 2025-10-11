Udinese – Ora è ufficiale: Kristensen salta 4 partite! I tempi di recupero

Runjaic pensa ai possibili sostituti in rosa: salgono le quotazioni per Kabasele e Bertola. Due giocatori una maglia da centrale

Lorenzo Focolari Redattore 11 ottobre - 09:14

Cremonese, Lecce, Juventus e Atalanta: queste sono le partite in cui l’Udinese non potrà contare su Thomas Kristensen, bloccato da un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo stop obbliga Runjaic a cercare un sostituto per il ruolo di difensore centrale in un sistema a tre. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il nome più probabile è quello di Christian Kabasele, già scelto per la sfida contro il Cagliari.

Il belga è un giocatore di grande fiducia per Runjaic, che durante l’estate ha richiesto il suo ritorno alla squadra dopo la scadenza del contratto precedente. Kabasele è un elemento fondamentale nello spogliatoio e sa farsi notare anche sul campo, avendo segnato il gol del pareggio contro il Cagliari. A Cremona, dirigerà la difesa che includerà anche Goglichidze e Solet.

La novità sarà il rientro di Maduka Okoye in porta, che ha già scontato i due mesi di squalifica.