Udinese | L’ex Orlando: “Bianconeri mai equilibrati così come lo sono ora”

L'ex Udinese Alessandro Orlando ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto: "Per me l’Udinese è quanto mai equilibrata così come è ora. L’unico aspetto è che non vedo un’alternativa al 3-5-2 ammesso che si voglia provare un’alternativa a questo modulo".

Le parole di Orlando

Orlando ha poi proseguito parlando sempre di un cambio modulo, spiegando come al momento fatichi, per esempio, a pensare a un 4-3-3. "Sarà un bene ritrovare Makengo in mediana, ma non è quella la zona in cui mancano i ricambi, bensì sulle fasce e quindi, in attesa di ritrovare un insostituibile come Becao in difesa, ben venga Udogie, perché con questo ragazzo l'Udinese potrà ritrovare la spinta che le è mancata nelle ultime tre partite prima della sosta". Infine ha parlato di Beto e Samardzic, protagonisti di un ottimo avvio: "Beto vorrei vederlo migliorare nella predisposizione al gioco di squadra, là dove Success ne ha molta di più, facendo salire la squadra. Samardzic? Mi piacerebbe che trovasse la continuità anche nel minutaggio. Adesso è al 60% delle proprie potenzialità".