News Udinese – Padelli: “Dobbiamo oltrepassare i nostri…”Le parole

Il portiere dell' Udinese, Daniele Padelli , descrive il trionfo contro il Napoli e guarda poi al prossimo match con la Fiorentina : “Faccio affidamento sul coraggio di oltrepassare i nostri limiti e sull’assunzione delle responsabilità che abbiamo accettato, poiché prima di essere atleti dobbiamo mostrare di essere sempre uomini. Non ho alcun dubbio che questa vittoria sia emersa dal profondo di ciascuno di noi. Adesso ci attende una grande prova, poiché dopo aver sconfitto il Napoli, campione d’Italia, ci dirigiamo a Firenze dove troveremo un ambiente difficile. Per noi sarà un test importante da affrontare con la fiducia di ripeterci, perché una vittoria al Franchi potrebbe aiutarci a raggiungere la continuità che desideriamo”.

L'esperimento di Bertola sulla corsia sinistra si è rivelato un grande successo: “Il modulo e la strategia devono avere il loro ruolo, ma avete notato come si è comportato Nicolò? Non aveva mai ricoperto il ruolo di esterno, e alla prima occasione ha interpretato il compito come se fosse la sua consuetudine. Per questo dico che abbiamo avuto la determinazione di superare i nostri limiti con l’intento di sorprendere, dimostrando che l’Udinese autentica, quella forte e determinata che ha affrontato il Napoli, può competere con qualsiasi avversario”.