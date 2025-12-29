Notizie Udinese – Padelli titolare anche nel 2026? Tutti i dettagli

Una previsione da Nostradamus, molto complessa per diverse ragioni. Chi potrebbe essere il titolare dell'Udinese (in porta) nel corso della prossima sfida di campionato? Logicamente si stanno facendo diverse valutazioni e tra i tanti nomi messi sotto osservazione c'è anche quello di Daniele Padelli .

Il ballottaggio sembra escludere Razvan Sava e di conseguenza è battaglia a due con Maduka Okoye. Ad oggi ha regalato più garanzie l'italiano, ma chissà che la decisione non possa essere presa anche per logiche di mercato. Una cosa è certa, mister Kosta Runjaic ha una vera e propria gatta da pelare nel corso delle prossime settimane.