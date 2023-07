Udinese-Pafos 2-0 / Il top e il flop del terzo appuntamento stagionale

Il top è senza ombra di dubbio da assegnare alla nuova coppia d'attacco di Andrea Sottil. Florian Thauvin e Beto si prendono lo scettro come migliori calciatori sul campo da gioco. Entrambi i gol arrivano dai loro piedi. Il primo è una grande sponda volante di Thauvin che sorprende la difesa avversaria e permette a Beto di dover solo mettere la palla in rete. Il secondo gol, invece, vede il procedimento inverso ma sappiamo benissimo che invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Infatti Beto fa l'assist per Thauvin e il francese insacca alle spalle del portiere del Pafos.

Il flop di giornata

In questi match di precampionato è davvero difficile dare un flop, ma il campo scivoloso e la situazione tutt'altro che semplice non può fare altro che aver penalizzato gli attaccanti che hanno giocato nella seconda frazione. Non è una bocciatura, ma vengono rimandati sia Brenner che Lorenzo Lucca. Si spera di poterli vedere in campo in una situazione normale, cosa che ad oggi è stata ancora impossibile. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'incontro e di conseguenza andiamo a vedere il commento del match. Ecco il riassunto della terza vittoria stagione per l'Udinese <<<