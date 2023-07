Notizie Udinese – Thauvin in crescita / Dall’addio a perno centrale

Quante cose possono cambiare in pochi giorni di preparazione? La domanda andrebbe fatta a Florian Thauvin e la risposta potrebbe essere scontata: "Tutto". Il calciatore è passato da un addio probabilmente imminente. Ogni giorno arrivavano aggiornamenti dalla Francia per un suo possibile addio. Il Montpellier era effettivamente interessato al calciatore, ma alla fine non si è concluso nulla. In questo modo Florian ha avuto la possibilità di guadagnarsi la fiducia con l'Udinese in questi giorni di ritiro e le amichevoli gli stanno dando ragione. Il calciatore è già andato in gol per ben due volte e inoltre sta facendo davvero delle belle partite. Adesso vedremo se riuscirà a confermarsi anche contro avversari di livello maggiore a partire da questo sabato con la partita contro il Pafos. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Pereyra deve decidere tra due team: ecco le favorite <<<