News Udinese | Pafundi brilla ancora in Nazionale: gol che vale oro

Una stellina brilla all'ombra della Dacia Arena e il suo nome è Simone Pafundi. Il noto opinionista sportivo Lele Adani aveva parlato di lui già l'anno scorso, durante la trasmissione in onda su Twitch "BoboTv", definendolo come una delle maggiori promesse del calcio italiano: " I suoi movimenti ricordano quelli del 10 dell'Argentina " disse. Paragone azzardato, certo, ma quello che traspare sono le qualità che il sedicenne bianconero pare avere nel proprio DNA.

Sottil lo ha convocato nel ritiro di Lienz, facendolo giocare più di un incontro, testandolo in più di un ruolo. L'Udinese crede molto nel proprio gioiello , tanto da rifiutare tutte le proposte arrivate in questi mesi. L'augurio è quello di fargli ripetere i passi di altri talenti bianconeri, per poi monetizzare al massimo su una sua futura rivendita.

L'Italia U17 ha sconfitto gli avversari della Grecia col punteggio di 2-0. Il bianconero Pafundi ancora una volta grande protagonista. Prima servendo l'assist per il vantaggio firmato dal genoano Romano, poi realizzando il gol che ha chiuso i giochi. Grazie a questa vittoria gli azzurri si sono qualificati alla fase ELITE che si terrà a marzo, in una sede ancora da stabilire. Ora il fantasista italiano farà ritorno a Udine, dove tornerà in gruppo agli ordini di Sottil, pronto a sfruttare qualsiasi occasione.