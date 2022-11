Notizie Udinese – Pafundi chiamato da Mancini / Il primo 2006 in nazionale

Il piccolo talento bianconero adesso detiene un vero e proprio record. Si tratta del primo 2006 chiamato in nazionale da Roberto Mancini

La nazionale, nonostante non andrà ai Mondiali, si ritroverà per giocare qualche amichevole di preparazione alle prossime qualificazioni per gli Europei. Gli azzurri non vedono l'ora di rilanciarsi dopo l'ennesimo tonfo mondiale e la mancata qualificazione per la competizione iridata. Adesso bisogna lavorare intensamente e soprattutto c'è tutto il tempo per aprire un nuovo ciclo che possa garantire la disputa dei prossimi tornei intercontinentali ed internazionali. Ieri sera sono arrivate le convocazioni da parte del tecnico e una scelta in particolare ha lasciato tutti gli addetti ai lavori sorpresi. Un bianconero è stato chiamato dal tecnico e si tratta di un giocatore che al momento ha solo una presenza con la prima squadra. Ecco chi è Simone Pafundi.

Questa per Simone è una convocazione che sa di storico, visto che si tratta del primo 2006 ad essere chiamato dalla nazionale. A soli sedici anni sta già mostrando tutte le sue qualità all'interno della primavera, ma si sente pronto anche per i palcoscenici più importanti. Con l'Udinese ha già esordito a Maggio contro la Salernitana a sedici anni appena compiuti e chissà che dopo questa chiamata non possa arrivare più spazio anche per lui. Intanto Mancini sa che tra le mani abbiamo un potenziale fenomeno e di conseguenza la scelta di darli spazio sin da subito.

Le sue prestazioni — Con la Primavera è già riuscito a mettere a segno ben due gol e servire anche tre assistenze in sole sette partite. Stiamo parlando di un talento di primo livello e che non vede l'ora di provare a dire la sua anche sui campi di primissima fascia. Non sarà semplice farsi notare contro gente molto più navigata, ma Pafundi da proprio l'idea di essere un predestinato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere l'ultima conferenza stampa prepartita di mister Sottil del 2022. Ecco le sue dichiarazioni <<<