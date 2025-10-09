Udinese – Pafundi ha trovato la sua dimensione! I dati alla Sampdoria

L’ex trequartista bianconero è in prestito alla Sampdoria e sembra che stia rendendo molto bene nelle prestazioni

Lorenzo Focolari Redattore 9 ottobre - 12:08

Simone Pafundi ha finalmente trovato il giusto ambiente per mostrarsi. A Genova, dalla parte della Samp, tutti sono entusiasti di lui. Tuttosport sottolinea quanto fortemente lo abbia voluto il direttore sportivo Andrea Mancini, figlio dell’ex Ct Roberto, che a novembre 2022 affermò: "Prima Pafundi, poi gli altri". E ora ha fatto colpo su tutti. Il quotidiano riporta che l’andamento di Pafundi è notevolmente migliorato nelle ultime settimane: ha avuto un ottimo contributo durante le sconfitte contro Modena e Monza, seguito dall'assist per il gol di Depaoli a Bari, e infine una prestazione ancor più straordinaria contro il Pescara, segnando la prima vittoria stagionale della Samp.

Ha guadagnato un rigore, ha realizzato un gol e ha creato molte azioni d’attacco significative, sviluppando un buon affiatamento con Cherubini e con l’esperto Coda. L’affare per Pafundi è stato concluso in estate dalla Sampdoria con un prestito che prevede un diritto di riscatto di 5 milioni, mentre l’Udinese ha mantenuto un controriscatto fissato a 6 milioni.

In sostanza, i friulani desiderano rimanere proprietari del giocatore. Tuttavia, come sempre, il futuro dirà se avranno ragione, dato che l'azzurro sta già sviluppando una certa affinità con la Sampdoria.