Notizie Udinese / Pafundi non si ferma più, anche la Georgia abbattuta

Simone Pafundi non ha più alcuna intenzione di fermarsi e con la nazionale under 19 sta mettendo in mostra tutte le sue qualità: le ultime

Cristiano Passa Redattore 27 marzo - 10:03

Simone Pafundi continua a segnare ed anzi non ha più intenzione di fermarsi. Questa pausa nazionali sembra aver dato un'idea diversa delle capacità (mai state in dubbio) del calciatore nazionale. Infatti l'essere titolare in Svizzera sembra quasi aver dato una consapevolezza maggiore ad uno dei talenti più grandi italiani.

Contro la Georgia è proprio lui a sbloccare la partita su rigore al quinto minuto di gioco. Una partita in cui il team di Corradi domina, visto che a fine incontro arriva la vittoria per 5-0. Per l'ex Udinese fanno tre reti ed un assist nel corso di questi tre impegni. Numeri di primissimo livello.

