Udinese | Pafundi in Nazionale: “Una convocazione che non mi aspettavo”

Il sogno di ogni bambino che inizia a calciare un pallone Simone Pafundi l'ha realizzato a soli 16 anni. Sì perché tra i convocati di Roberto Mancini per le amichevoli contro Albania e Austria è stato convocato anche il talentino della Primavera bianconera. Ennesimo indizio di come questo giocatore abbia le stimmate del predestinato, parola di cui si abusa troppo spesso. Un 10 atipico, capace di giocare sotto punta ma anche sugli esterni, Pafundi si è dimostrato eclettico e con un'ottima predisposizione al gol e all'assist. Tutte qualità che ricordano un po'il primo Mancini della Sampdoria, ora suo allenatore.

L'Italia sarà quindi impegnata domani contro l'Albania all'Arena Kombetere di Tirana. All'arrivo della squadra azzurra, Sport Mediaset ha intercettato Simone Pafundi per sapere le sue emozioni a caldo per questo salto nel mondo dei grandi: "Sì sono molto emozionato. Il viaggio è stato lungo però piacevole. Un po' di pensieri li ho, è una convocazione che non mi aspettavo" .

Talento bianconero

Il ragazzo classe 2006 dell'Udinese ha esordito l'anno scorso in Serie A contro la Salernitana. Quest'anno, non ha ancora giocato con Sottil, che lo porta comunque ad allenarsi con i più grandi per farlo poi tornare a giocare con la selezione giovanile allenata da Jani Sturm (9 partite, 3 gol e 6 assist finora tra campionato e coppa). La chiamata di Mancini lo rimette sotto i riflettori, ancora una volta. Dovrà un po' schermarsi se vorrà evitare passi indietro, ma per ora, ne ha fatti solo tanti in avanti. Ed è felice così.