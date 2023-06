Mercato Udinese | Pafundi: “Ho pensato solo a fare gol. Ora vinciamola”

La stella di Pafundi brilla anche in Argentina. Il talento bianconero, entrato solo nella ripresa, ha siglato su punizione il gol che ha spedito gli azzurrini di Nino Nunziata alla prima finale mondiale nella storia dell'Italia U20. Un traguardo insperato che però è divenuto reale man mano che la squadra ha preso confidenza nei propri mezzi, venendo trascinata dal crack di questa edizione Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea è stato l'autentico mattatore di questa edizione sudamericana, siglando 7 reti in 6 partite da centrocampista. Anche se, il gol più importante, quello della qualificazione, è tutto di Simone Pafundi.

Le parole di Pafundi

Pafundi ha esternato tutta la sua felicità nel post gara: "Cosa hai pensato quando hai calciato la punizione? Ho pensato solo a fare gol. Siamo un grande gruppo, adesso andiamo a vincere la finale contro l'Uruguay. Penso che sarà una gara bellissima: daremo il massimo per fare la storia. Manca l'ultimo step per far tutto quello che si poteva fare, vogliamo andare in fondo anche perché nessuno ci ha regalato nulla".