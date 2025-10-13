Udinese – Pafundi si rivela! Le parole del trequartista

Il giovane azzurro Under21 Simone Pafundi ha rilasciato ieri a Rai Due un intervista. Il talento dell’Udinese , parlando della Nazionale, ha affermato: «Non siamo sorpresi dai risultati, sappiamo di avere una squadra forte. Stiamo riuscendo a giocare con intensità e con idee di gioco chiare, finora tutto sta andando bene. Dobbiamo continuare in questo modo, anche contro l’Armenia dobbiamo dare il massimo, l’abbiamo visto nel match con il Montenegro, quando siamo andati in svantaggio 1-0 subito, o in Macedonia del Nord quando abbiamo giocato per 75 minuti in dieci».

Riguardo al gesto altruistico di lasciare il rigore a Berti nella sua Cesena: «È stato un momento emozionante, credo che Tommaso meritasse questa soddisfazione, era la sua serata, è stata la cosa giusta da fare. All'inizio non voleva calciarlo, così gli ho passato il pallone, avevo bisogno di dargli una spinta. Era scritto che la palla sarebbe entrata, sono contento per lui».

In merito a Pafundi, Mancini stava per puntarci: «Sono cresciuto in fretta, sto comprendendo meglio il contesto in cui mi trovo e cerco semplicemente di essere una persona corretta che si comporta bene. Sono focalizzato a dare il massimo a Genova e in Nazionale, ho solo bisogno di dimostrare il mio valore, quindi devo concentrarmi e lavorare. Ero più agitato, oggi grazie alle esperienze che ho avuto sono più sereno e gestisco meglio le circostanze. Due anni fa, chi avrebbe calciato il rigore a Cesena, io o Camarda? Io ho debuttato in Nazionale, lui ha vissuto l'esperienza del Milan e penso non sia stato semplice affrontare la pressione. Ci ho messo un po' a ritrovare la calma: il mio consiglio per lui, se si troverà in momenti difficili, è di non perdere mai fiducia in sé stesso e di circondarsi di persone che lo supportano davvero».