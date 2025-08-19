Il confronto tra Empoli e Samp, secondo Tuttosport, terminerà con la vittoria della formazione ligure. Il giornale riporta che “La Samp è vicina a vincere l'asta per il trequartista Simone Pafundi, 19 anni: l’Udinese avrebbe scelto di cederlo ai blucerchiati, motivata dalla volontà del giovane, che è stato “formato” da Mancini quando lo convocò per la Nazionale”.
Mercato Udinese – Pafundi alla Samp? Accordo ad un passo! Le ultime
Il giovane talento bianconero è ad un passo dalla Sampdoria che è intenzionata a regalargli un posto in squadra
Pafundi è stato utilizzato ieri negli ultimi quindici minuti della partita contro la Carrarese. Non ha avuto grosse occasioni per mettersi in mostra ma nonostante ciò sembra che la Sampdoria non voglia tirarsi indietro.
