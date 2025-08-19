Mercato Udinese – Pafundi alla Samp? Accordo ad un passo! Le ultime

Il giovane talento bianconero è ad un passo dalla Sampdoria che è intenzionata a regalargli un posto in squadra

Il confronto tra Empoli e Samp, secondo Tuttosport, terminerà con la vittoria della formazione ligure. Il giornale riporta che “La Samp è vicina a vincere l'asta per il trequartista Simone Pafundi, 19 anni: l’Udinese avrebbe scelto di cederlo ai blucerchiati, motivata dalla volontà del giovane, che è stato “formato” da Mancini quando lo convocò per la Nazionale”.