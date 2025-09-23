Udinese 2-1 Palermo | La prima di Zaniolo è un successo: top e flop

IL TOP

Un calciatore su tutti si merita il premio per il migliore in campo e stiamo parlando (senza ombra di dubbio) di Nicolò Zaniolo. Il numero 10 dell'Udinese gioca una partita senza sbavature ed ogni volta che si fa vedere dalle parti di Joronen risulta estremamente pericoloso trovando anche il vantaggio iniziale. Il secondo calciatore che va promosso per il suo rendimento è Lennon Miller. Autore della seconda rete, ma soprattutto di una grande prova fatta di semplicità e giocate intelligenti.