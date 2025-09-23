L'Udinese si porta a casa tre punti ed una prestazione di primissimo livello anche contro il Palermo di mister Pippo Inzaghi. Una partita sicuramente complessa per il club bianconero che nel finale di gara rischia più del dovuto. Non perdiamo tempo e passiamo al top ed il flop.
Udinese 2-1 Palermo | La prima di Zaniolo è un successo: top e flop
IL TOP—
Un calciatore su tutti si merita il premio per il migliore in campo e stiamo parlando (senza ombra di dubbio) di Nicolò Zaniolo. Il numero 10 dell'Udinese gioca una partita senza sbavature ed ogni volta che si fa vedere dalle parti di Joronen risulta estremamente pericoloso trovando anche il vantaggio iniziale. Il secondo calciatore che va promosso per il suo rendimento è Lennon Miller. Autore della seconda rete, ma soprattutto di una grande prova fatta di semplicità e giocate intelligenti.
IL FLOP—
La difesa dell'Udinese rischia nel corso della prima frazione e Razvan Sava va vicinissimo all'ennesimo errore in costruzione. Non un pieno flop, ma sicuramente un portiere che continua a non regalare le garanzie necessarie. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine del match. I voti di Udinese-Palermo <<<
