Ex Udinese – Palladino scarica Samardzic: “Il campo dà sempre risposte”

Un mercato che divampa nel corso delle ultime giornate e più di qualche calciatore scontento. Questo gennaio potrebbe portare ancora delle rivoluzioni importanti e soprattutto un calciatore che è stato messo sul banco degli imputati da mister Raffaele Palladino. Lazar Samardzic potrebbe salutare il club neroazzurro . Ecco le parole del coach al termine del match sull'ex Udinese.

"Il campo è diverso dagli allenamenti e questa poteva essere una giornata molto importante per le nostre seconde linee che avrebbero potuto dare una seria risposta. Parlo di giocatori come Samardzic perché questa poteva essere l'occasione giusta per avere delle risposte".