Juventus-Udinese | Palma: “Voglio migliorare ogni…” Le parole

Tra poco inizierà Juventus-Udinese, partita valida per gli ottavi Coppa Italia. Mister Runjaic ha schierato Matteo Palma in difesa per affrontare l’attacco di Spalletti.
Il centrale classe 2008 ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita con la Juventus di Luciano Spalletti
"Riconosco di essere in anticipo rispetto agli altri, ma cerco di non lasciarmi influenzare da questo e mi concentro esclusivamente sul migliorare le mie prestazioni ogni giorno".
Si tratta di una gara molto interessante per gli uomini di Runjaic in particolare per Palma. Io classe 2008 deve mettere minuti nelle gambe ed esperienza per le prossime partite.
