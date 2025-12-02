mondoudinese udinese news udinese Juventus-Udinese | Palma: “Voglio migliorare ogni…” Le parole

Juventus-Udinese | Palma: “Voglio migliorare ogni…” Le parole

Palma
Il centrale classe 2008 ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita con la Juventus di Luciano Spalletti
Tra poco inizierà Juventus-Udinese, partita valida per gli ottavi Coppa Italia. Mister Runjaic ha schierato Matteo Palma in difesa per affrontare l’attacco di Spalletti.

"Riconosco di essere in anticipo rispetto agli altri, ma cerco di non lasciarmi influenzare da questo e mi concentro esclusivamente sul migliorare le mie prestazioni ogni giorno".

Si tratta di una gara molto interessante per gli uomini di Runjaic in particolare per Palma. Io classe 2008 deve mettere minuti nelle gambe ed esperienza per le prossime partite. Le ultime di mercato: Nuova freccia bianconera: ecco il nuovo Udogie<<<

