News Udinese | Senti Paolo Condò: “Superato il test di maturità”

La banda di Andrea Sottil continua a stupire. Ieri, in un campo ostico come il Mapei Stadium, i friulani hanno ribaltato lo svantaggio e vinto una gara importantissimi ai fini della classifica. Sale così a 4 il bottino delle vittorie consecutive e a 13 punti il piazzamento in Serie A (a meno uno dalle copoliste Napoli, Milan e Atalanta). Numeri da far strizzare gli occhi, tanto da aver attirato su di sé le attenzioni di tutti i media sportivi italiani.

Condò si è poi soffermato sull'utilizzo degli attaccanti, in modo particolare sullo straordinario momento di Beto. Sul giornale si legge: "Nelle sei partite giocate fin qui Beto è partito titolare due volte e Success quattro, e i due si sono sempre scambiati le consegne in un segmento di gara che va dal 18' al 24' del secondo tempo. Success non ha ancora segnato un gol mentre Beto, con la doppietta di ieri, è salito a quota 4, e ovviamente la minore titolarità del più prolifico desterebbe qualche perplessità se non fosse che le scelte di Sottil funzionano alla grande. - Sempre rimanendo sull'attaccante portoghese- Beto è un gran bel centravanti, ha 24 anni e un mix tra presenza fisica e qualità tecnica che potrebbe portarlo lontano: nel frattempo fa viaggiare l'Udinese in prima classe con un gol ogni 67 minuti. La frequenza di Mbappé, per intenderci, è 65". Il giornalista di Sky Sport ha infine fatto i complementi ai bianconeri che pare non abbiano intenzione di fermarsi. "L'Udinese ha vinto quattro partite di fila e ieri ha superato il test di maturità che le provinciali in genere falliscono. Dopo la grande impresa con una big metropolitana — il 4-0 alla Roma — ha vinto la partita "facile" seguente, contro il Sassuolo in dieci".