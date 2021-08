Notizie Udinese – La parabola discendente di Fernando Llorente

A due giorni dalla chiusura del mercato, Fernando Llorente non è ancora stato ceduto. Lo spagnolo rischia di diventare un vero e proprio caso

L' Udinese è stata una delle squadre italiane più attive per quanto riguarda il calciomercato . La società gestita da Pozzo, ha inizialmente ricavato circa 60 milioni dalle cessioni di De Paul e Musso, e successivamente ha acquistato diversi calciatori interessanti. In particolare, oltre ai poriteri Padelli e Silvestri ed ai giovani Udogie e Samardzic, sono arrivati anche Perez e Success. Fin qui, la squadra non ha sentito le assenze dei due talenti argentini, ma il campionato è appena iniziato. Vedremo se la rosa costruita da Marino sarà all'altezza. Tuttavia, il mercato non è ancora finito. Difficilmente, però, i friulani accoglieranno volti nuovi. La priorità è quella di vendere gli esuberi. Tra i nomi sulla lista dei cedibili c'è anche quello di Fernando Llorente. Ma che fine ha fatto?

Lo spagnolo è arrivato lo scorso gennaio dal Napoli a titolo definitivo. Il suo acquisto ha scatenato la gioia dei tifosi bianconeri. Per carriera ed esperienza, Llorente sembrava la punta in grado di far volare l'Udinese a suon di gol. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. In diciassette presenze, l'iberico ha segnato una sola rete, quella del sei marzo nella vittoria interna contro il Sassuolo. Luca Gotti ha deciso: il re leone non rientra più nei piani tecnici. Per questo motivo, l'ex Siviglia non è stato convocato per le prime due gare di campionato. Nessun infortunio, il motivo è puramente gestionale. La società ha cercato in tutti i modi di venderlo, ma il suo ingaggio ha complicato i piani...Adesso che succede?