Napoli-Udinese | Parla Arslan: “Nel calcio tutto è possibile”

Come riportato dal sito ufficiale del club friulano, Tolgay Arslan ha risposto alle domande dei giornalisti nel pre-partita contro il Napoli

Redazione

Prima delle dichiarazioni di Marino, Arslan ha risposto alle domande dei giornalisti. "Dobbiamo fare il nostro gioco, come sempre" - prosegue il tedesco - "Abbiamo tutte l'intenzioni di giocare una grande partita. Per noi, per la società e per i tifosi".

Il centrocampista bianconero non può far altro che sottolineare quanto sia difficile affrontare questo Napoli, soprattutto in questo momento in cui si trovano in una grande condizione fisica ma soprattutto mentale. Riprende Arslan: "Nel calcio però tutto è possibile. La partita deve ancora essere giocata e non siamo venuti qui per fare una vacanza".

Il calo dell'Udinese è un fatto evidente che non lascia spazio a diverse interpretazioni. I friulani non vincono da più di un mese ma Arslan non ha paura: "Abbiamo iniziato la stagione alla grande. E' vero, nelle ultime partite non abbiamo raccolto tutti i punti che volevamo ma la prestazione c'è sempre stata".

Conclude: "abbiamo comunque perso una sola partita".