News Udinese – Parla Balzaretti: “Jaka Bijol è già un leader”

Il direttore dell'area tecnica è stato intervistato dal Messaggero Veneto e non sono mancate delle importanti dichiarazioni riguardo il suo approdo in quel di Udine. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere le sue parole riguardo il club bianconero. Il suo primo approccio con la squadra del Friuli Venezia Giulia. "Qui ci sono giocatori che per il club rappresentano una base, ma anche talenti che nell'arco di 2/3 anni possono fare il salto di qualità in altri club. Ho trovato una base solida, dove il senso di appartenenza si sente. La personalità non ha nazionalità: Bijol anche se è solo il secondo anno che è qui è già un italiano". Parole subito da pesare, visto che Balzaretti non si nasconde e da un suggerimento su quello che potrebbe essere il capitano nel corso della prossima annata.