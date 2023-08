Notizie Udinese – Parla Balzaretti: “Pronti a continuare con Samardzic”

Il direttore dell'area tecnica Federico Balzarettiha detto la sua riguardo uno dei calciatori più nominati nel corso di questa estate. Lazar Samardzic al momento viaggia verso la permanenza in quel di Udine e non possiamo fare altro che leggere le dichiarazioni emanate dal nuovo direttore in bianconero. "L’Udinese è una società in salute, non ha bisogno di vendere i giocatori. Per Samardzic, tutte le voci che lo vedono accostato ad altre squadre sono unicamente delle speculazioni". L'ex Roma ha poi continuato: "Siamo contenti di farlo crescere qui, perché ha ampi margini di miglioramento: e anche lui è molto felice di rimanere". Si conclude qua l'intervista e di conseguenza diminuiscono sensibilmente le possibilità di una cessione nel corso dei prossimi giorni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco la verità sulla situazione vissuta dal calciatore serbo <<<