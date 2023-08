Udinese – Dalle parole di Mladen Samardzic all’infermeria piena / Giornata

Anche questo mercoledì è giunto al termine dalle parti di Udine, più precisamente al centro sportivo Bruseschi vicinissimo alla Udinese Arena. La squadra di Andrea Sottil si è rimessa al lavoro e vuole dimenticare il prima possibile una sfida maledetta come quella di domenica contro la Vecchia Signora. Adesso ci sono ancora diversi giorni prima di scendere sul campo da gioco. Il nuovo avversario sarà la Salernitana di Paulo Sousa. Una squadra che è partita molto bene visto che all'Olimpico di Roma è andata vicinissimo al bottino pieno contro i giallorossi guidati da José Mourinho. Nel frattempo bisogna tenere d'occhio anche quello che avviene fuori dal campo. In questi giorni non sono mancati dei botta e risposta tra il padre di Samardzic e l'agente Pimenta.

Proprio qualche ora fa il padre del calciatore serbo ha rilasciato delle dichiarazioni molto pesanti sia nei confronti dei neroazzurri che anche verso l'agente Pimenta . Non è mancata una risposta piccata proprio dalla donna che gestisce le prestazioni anche di giocatori importantissimi come Erling Braut Haaland o Paul Pogba . La teoria della Pimenta inoltre è stata anche confermata dall'ex giocatore Aleksander Kolarov. Una situazione che al momento disturba solamente il calciatore stesso e si spera possa volgere il prima possibile alla fine.

Gli infortuni

In queste ore vengono ampiamente sottovalutati tutti gli infortuni. La squadra di Andrea Sottil già nel corso della prossima sfida dovrà rinunciare ad almeno 5 giocatori potenzialmente titolari. Oltre ai lungodegenti come Enzo Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, vanno aggiunti anche Adam Masina e Brenner. Soprattutto l'ultimo continua ad essere un vero e proprio punto di domanda. L'attacco bianconero è davvero pienissimo e di conseguenza diventa sempre più difficile che Brenner possa trovare spazio con continuità, vista anche la grande concorrenza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Scelto il direttore di gara del prossimo match <<<