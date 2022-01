News Udinese – Parla l’ex Antonin Barak: “Ad Udine, non mi sentivo…”

Il giocatore ex bianconero ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Andiamo a scoprire tutte le sue dichiarazioni. I dettagli

Il giocatore al centro dell'articolo è il centrocampista offensivo in forza all'Hellas Verona: Antonin Barak . Stiamo parlando di un player che alla sua primissima stagione nella massima serie del calcio italiano ha messo a segno ben sette gol. In un lasso di tempo così breve si è caricato la squadra sulle spalle, portandola a vittorie storiche come il 3-1 a San Siro contro i neroazzurri. L'anno successivo i diversi problemi fisici lo costrinsero alla panchina e da quel momento sembrava non poter tornare più quel fantastico trequartista che abbiamo ammirato. Poi l'Hellas Verona, Tudor e questa fantastica stagione. Andiamo a vedere, però, le motivazioni della rottura con il team friulano.

"Incontrare di nuovo il mister è stato piacevole, ma anche a Udine avevamo un ottimo rapporto. Quando doveva parlare con me era sempre diretto e schietto. Io ho sofferto il primo vero infortunio, ho praticamente perso una stagione intera e fatto molta fatica per rientrare. Non mi sentivo più parte del progetto, non mi sentivo come a casa ed era ora di cambiare ambiente". Sicuramente un momento difficile quello affrontato dall'odierno componente dell'Hellas. Non perderti tutte le ultime sul team bianconero. Il direttore Marino prepara il colpo finale. Tutti i dettagli <<<