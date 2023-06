News Udinese – Parla Becao: “Se dico che rimango in bianconero: mento”

Il calciatore bianconero ha parlato del suo futuro in una trasmissione brasiliana. Ecco tutte le dichiarazioni del difensore brasiliano

Redazione

Rodrigo Becao ha parlato in esclusiva ad una trasmissione brasiliana chiamata "Segue o Baba" del suo imminente futuro. Il calciatore arrivato cinque anni fa dal CSKA di Mosca è pronto per aprire una nuova esperienza nel calcio. Dopo aver lottato con la maglia dell'Udinese adesso con il contratto in scadenza nel 2024, sta cercando il team perfetto per le sue caratteristiche. Becao ha già le idee molto chiare, ecco le sue dichiarazioni: "Se dovessi essere ceduto, sarebbe un bene per me e per il club". Non si lascia scampo alle interpretazioni e questa intervista il calciatore l'avrò rilasciata probabilmente per far capire alla dirigenza che difficilmente potrà esserci una trattativa.

Il rispetto per la squadra secondo il brasiliano non verrà mai a mancare, il suo pensiero: "Ho grande rispetto per l’Udinese, che è stata la società che mi ha aperto le porte in Italia. Non li tradirò mai". Dopo queste parole ha detto la sua anche sul futuro, ma senza usare grandissima trasparenza: "Se oggi ti dico che me ne vado, mento. Se dico che rimango, forse mento lo stesso. Il futuro è di Dio". Si conclude qua l'intervista al bianconero. Scopri quale potrebbe essere il nuovo club che si assicurerà le prestazioni del calciatore.

I club interessati — Il difensore brasiliano sta scrivendo il suo futuro in queste ore. Rodrigo Becao è con un piede verso un nuovo team. La prima squadra ad averlo messo sotto osservazione è il Fener, ma al momento la trattativa non è ancora chiusa. Oltre la società turca, vanno annotati interessamenti anche da parte di squadre del nostro campionato. Il Torino sembra essere pronto per far partire un'offerta, anche se per il momento non è arrivato nulla in quel di Udine. La situazione continua a restare in bilico e nelle prossime ore ci si aspetta un aggiornamento. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in ottica futura. Lucca in bianconero, ecco cosa manca <<<