Notizie Udinese – Parla Bertola: “Obiettivo? 40 punti, poi…”

Parla Nicol ò Bertola e fa il Punto sulla sua prima stagione in bianconero. Ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato

Nicolò Bertola ha fatto il punto su questa prima stagione in maglia bianconera. Un’annata importante per un calciatore che si trova alla sua prima in Serie A. Non perdiamo un secondo ed ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport.

”L'obiettivo è sempre la salvezza e quindi i 40 punti, poi guarderemo partita dopo partita. Affronteremo sempre le avversarie a viso aperto, magari non sempre bene ma gare come quella contro la Roma ci fanno capire il nostro livello”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. A caccia di un nuovo fenomeno, colpo da 90: tutti i dettagli su questo clamoroso affare <<<