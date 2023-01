Notizie Udinese – Parla l’ex Bertotto: “Il ritiro serve per andare oltre”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Non perdere le dichiarazioni dell'ex Bertotto

La squadra allenata da mister Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una situazione non semplice per un team che ha ancora voglia di fare la differenza. La squadra però, rispetto alla prima parte di stagione non ha più gli stessi ritmi. Dopo la sconfitta contro il Bologna la decisione è stata quella di prendersi un'altra settimana assieme per poter recuperare al meglio e soprattutto un ritiro anticipato per vivere assieme i giorni prima del match. Ha fatto il punto sulla squadra ed anche sul momento che sta vivendo proprio un ex bianconero, stiamo parlando di Bertotto. Ecco le dichiarazioni dell'ex Udinese.

"In un momento di difficoltà ritrovarsi, parlarsi a quattrocchi, dirsi le cose anche magari con toni accesi per il bene comune allora diventa un momento per provare ad andare oltre le problematiche e risolverle". Le parole del tecnico sono state chiare e non lasciano grandi punti di domanda sulla decisione fatta dalla squadra di andare in ritiro a pieno organico. Sicuramente questa situazione può essere un vantaggio per compattare il gruppo e passare sopra questi ultimi due mesi tutt'altro che positivi. L'intervista, però, non è conclusa qua ed anzi non mancano le parole anche sui possibili effetti collaterali di un ritiro.

Nel bene e nel male — "Se nel corso di un ritiro iniziano a prevalere gli interessi individuali le cose possono farsi difficoltose". Queste sono le parole che sicuramente mettono anche in guardia tutti i giocatori delle zebrette. C'è da dire che nel corso di questi mesi l'impressione è sempre stata quella di un ottimo gruppo e con grande voglia di fare la differenza.