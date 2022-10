News Udinese – Parla Jaka Bijol: “Domani sarà tutto stupendo…”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Nel frattempo ha parlato il centrale sloveno Jaka Bijol: le dichiarazioni

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Una squadra che continua a dare il massimo sia dentro che fuori dal campo. Questa Udinese ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori nelle prime otto giornate e l'idea è quella di continuare a fare la differenza. Non sarà semplice, però, poter mettere in difficoltà una società pronta e soprattutto in forma come l'Atalanta. Il team di Giampiero Gasperinivorrà difendere in tutti i modi la vetta conquistata. Nel frattempo ha detto la sua uno dei calciatori più importanti del team: Jaka Bijol. Ecco le parole del difensore centrale in vista del prossimo incontro di campionato e del suo approccio nel campionato italiano.

Il difensore è stato chiaro sin da subito nell'intervista con la Gazzetta dello Sport e non vede l'ora di poter scendere di nuovo sul campo da gioco e dire la sua. Inoltre ha chiarito sin da subito che è molto felice di essere approdato ad Udine e che non si sarebbe mai aspettato un avvio di questo tipo con la squadra in vetta alle classifiche. Ha chiarito anche che il gol più difficile dei due messi a segno è stato quello contro i neroazzurri di Simone Inzaghi, visto che era in torsione. Anche quello con il Verona non è stato affatto facile, ma ha avuto la possibilità di colpire la palla in solitaria.

Sul prossimo match

"Sarà stupendo perché lo stadio sarà sold out. Loro sono molto forti davanti e in transizione, ma noi dal ritiro abbiamo maturato la consapevolezza di essere forti e di poter fare grandi cose". Queste le parole del roccioso centrale ex Cska Mosca in vista del match di domani pomeriggio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra e soprattutto sul mercato. Trattativa difficile, ma si può fare<<<