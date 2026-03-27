Notizie Udinese – Parla Davis: “Posso competere con tutti in Serie A”

Keinan Davis sta vivendo una grandissima stagione sotto tutti i punti di vista. Un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza nel nostro campionato e finalmente sta avendo i giusti spazi per poter competere e dire la sua. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni del bomber dell'Udinese a The Athletic.

"Nel corso della riunione pre stagionale eravamo cinque attaccanti e mister Kosta Runjaic ha detto: "Keinan tu sei il mio attaccante numero uno". Quando ero più giovane non mi piaceva ostentare, ma in questo caso quando l'ho sentito ho detto: "Sì, sono l'attaccante numero uno". Sapevo che dovevo dimostrargli che aveva ragione. Oggi mi sento forte e mi sento di poter competere con qualsiasi avversari in questo campionato". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Davis piace a tutte: ecco cinque squadre <<<