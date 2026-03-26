Il centravanti inglese sta vivendo una stagione di primissimo livello, rendimento decisamente elevato e sta mettendo in difficoltà tutte le difese del nostro campionato a suon di gol. Sono già dieci in stagione e soprattutto un rendimento che lo porta ad essere uno dei migliori centravanti della massima serie del calcio italiano.
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Calciomercato Udinese – Davis piace a tutte: 5 squadre sulle sue tracce
Keinan Davis piace a diverse squadre del campionato italiano e non solo, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Adesso si inizia a scrivere il futuro del team e si sta cercando di capire se effettivamente la squadra avrà la possibilità di conquistare un piazzamento nella parte sinistra della classifica e che tipo di piazzamento. Il futuro, però, implica anche delle possibili novità sul mercato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle squadre interessate a Keinan Davis <<<
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